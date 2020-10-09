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Более 30 тыс. москвичей попытались пройти в метро по неактивным картам

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В утренний час пик 33 405 пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались больше 93 тыс. раз пройти в московскую подземку, сообщил столичный департамент транспорта в пятницу.

По информации департамента, утром в метро дежурили 350 человек, которые помогали пассажирам с нерабочими картами. "Никаких проблем с потоком пассажиров и скоплением людей на станциях метро не было", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что московское метро не стало свободнее после блокировки льготного проезда школьников и пенсионеров

Так, с 7:50 до 8:20 заполняемость поездов на самой загруженной, Таганско-Краснопресненской линии метро оставалась плотной, от 50 до 80%. Отдельные вагоны были набиты битком. Такая же картина в утренний час пик отмечалась на "фиолетовой" ветке всю рабочую неделю.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 9 октября в Москве временно отменен льготный проезд на транспорте: для школьников - до 18 октября, для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями - до 28 октября.

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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