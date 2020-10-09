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Следующая неделя в Москве станет решающей в вопросе о мерах борьбы с COVID-19

Следующая неделя в Москве станет решающей в вопросе о мерах борьбы с COVID-19
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что по итогам следующей недели будет приниматься решение о введении новых ограничений из-за коронавируса.

"Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", - написал мэр в своем блоге.

На этой неделе работодателей столицы обязали отправить не менее 30% сотрудников на "удаленку". Кроме того, были заблокированы социальные карты школьников и пенсионеров. В пятницу мэр уточнил, что карта будет разблокирована в день, когда у граждан будет запись к врачу.

В минувшие сутки в России был зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19: заболели еще более 12 тысяч человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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