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Соцкарты москвичей будут разблокированы в дни неотложных поездок к врачу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Проезд для пожилых и хронических больных людей будет бесплатен в день записи к врачу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована", - написал Собянин на своем сайте в пятницу.

Мэр отметил, что "пожилые люди являются основной группой риска". "Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре их доля вплотную приблизилась к 50%", - написал мэр.

Он подчеркнул, что также "ничем не оправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь". "По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания", - написал мэр.

Поэтому, по его словам, и пришлось расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома, в него включен диабет. Также поэтому был временно приостановлен бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.

Как сообщалось, с 9 октября временно приостановлено действие льготного проезда для школьников, москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Эта мера была принята на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва

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