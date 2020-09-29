Собянин посетовал, что пожилые москвичи не сидят дома

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил пожилым людям, что в условиях пандемии коронавируса не стоит рисковать и лучше находиться дома, подчеркнув, что ситуация с каждым днем становится все сложнее.

Во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского после капитального ремонта он отметил, что осложняется COVID-ситуация как в плане числа выявленных случаев, так и в плане количества госпитализаций.

Он напомнил, что мэрия настоятельно рекомендовала людям старше 65 лет находиться дома. "К сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу", - заявил мэр.

"Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 тысяч каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски", - подчеркнул мэр.

Столичная мэрия рекомендовала жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости с понедельника, 28 сентября.

Во вторник, 29 сентября, Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах, чтобы снизить динамку заражения. Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме, закрываться на карантин они не будут.

По данным на 29 сентября, суточный COVID-прирост в столице вырос до 2300 и стал максимальным с 31 мая.