Общежитие Щепкинского училища закрыто на карантин из-за коронавируса

Ректор Борис Любимов переболел коронавирусом, но будет на карантине еще 11 дней

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Общежитие Высшего театрального училища имени Щепкина при Малом театре закрыто на карантин на две недели из-за коронавируса, сообщил "Интерфаксу" ректор вуза Борис Любимов.

"Действительно, это так. Общежитие закрыто на две недели, как в таких случаях бывает. Надеюсь, что не больше. Связано это с рекомендацией Рособрнадзора, который установил, что если количество людей, к которым есть подозрение на коронавирус, превышает определенную цифру, то общежитие закрывается", - сказал Любимов.

Он отметил, что занятия по теоретическим дисциплинам проходят онлайн. А практикум - в зависимости от решения руководителей курса.

Сам ректор Щепкинского училища находится на карантине из-за коронавируса. "Я поправился, у меня все было в легкой форме, но еще на карантине 11 дней", - добавил Любимов.