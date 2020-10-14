Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

В РФ до конца года намерены произвести 2,3 млн доз вакцины "Спутник V"

Весной 2021г. планируется выйти на объемы в 15 млн доз в месяц, заявил Денис Мантуров

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России до конца года планируется произвести 2,3 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" института имени Гамалеи, а весной выйти на объемы в 15 млн доз в месяц, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3-3,5 млн - январь и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 млн (доз - ИФ) в месяц весной следующего года", - сказал Мантуров журналистам в среду.

"В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", - добавил он.

По его словам, речь идет о пессимистичном сценарии "с учетом самой сложной проблемы, связанной с масштабированием (производства вакцины)".

"Сегодня самая главная задача наших фармкомпаний, а их большое количество уже подключилось к этой работе (это мы говорим только про гамалеевскую вакцину, скоро подойдет "Вектор", есть коллеги, кто с третьей вакциной работает), и основная задача - это масштабировать (производство препарата - ИФ) с 50-килограммовых реакторов на тысячные",- сказал он.

"Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - добавил Мантуров.

По его словам, Россия рассчитывает и на экспорт вакцины. "И РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ИФ) здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, Индия, Латинская Америка, наши друзья из ЕвроЗЭСа - это Казахстан, Белоруссия", - сказал он.

"Поэтому работу ведем в двух направления одновременно", - отметил министр. Он добавил, что вопрос об экспорте произведенной в РФ вакцины - это вопрос "принятия решения по процедуре". "Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны быть медицинские учреждения, будут и передвижные (пункты вакцинации - ИФ), как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", - сказал он.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной от COVID-19 стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают людей из группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор", ожидается, что к 15 октября вакцина получит регистрацию. Пострегистрационные исследования на 30 тыс. добровольцах должны начаться в ноябре. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Спутник V Денис Мантуров Минпромторг Коронавирус

Новости по теме

Новости

Голикова сочла ситуацию с COVID-19 в стране не требующей локдауна

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Чиновники заверили, что массово переводить школы на удаленку не будут

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"
Пандемия коронавируса

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией
Навальный попал в больницу

В Кремле заявили, что не готовы к заявленной реакции ЕС на инцидент с Навальным

АТОР оценила итоги "ковидного" туристического сезона в РФ

АТОР оценила итоги "ковидного" туристического сезона в РФ

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');