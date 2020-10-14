В РФ до конца года намерены произвести 2,3 млн доз вакцины "Спутник V"

Весной 2021г. планируется выйти на объемы в 15 млн доз в месяц, заявил Денис Мантуров

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России до конца года планируется произвести 2,3 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" института имени Гамалеи, а весной выйти на объемы в 15 млн доз в месяц, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3-3,5 млн - январь и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 млн (доз - ИФ) в месяц весной следующего года", - сказал Мантуров журналистам в среду.

"В первую очередь, естественно, будет выполняться вакцинация нашего населения, а после этого, как возможности появятся, будем поставлять на экспорт", - добавил он.

По его словам, речь идет о пессимистичном сценарии "с учетом самой сложной проблемы, связанной с масштабированием (производства вакцины)".

"Сегодня самая главная задача наших фармкомпаний, а их большое количество уже подключилось к этой работе (это мы говорим только про гамалеевскую вакцину, скоро подойдет "Вектор", есть коллеги, кто с третьей вакциной работает), и основная задача - это масштабировать (производство препарата - ИФ) с 50-килограммовых реакторов на тысячные",- сказал он.

"Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - добавил Мантуров.

По его словам, Россия рассчитывает и на экспорт вакцины. "И РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ИФ) здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, Индия, Латинская Америка, наши друзья из ЕвроЗЭСа - это Казахстан, Белоруссия", - сказал он.

"Поэтому работу ведем в двух направления одновременно", - отметил министр. Он добавил, что вопрос об экспорте произведенной в РФ вакцины - это вопрос "принятия решения по процедуре". "Вы же не можете в день выполнить вакцинаций больше какого-то количества, для этого должны быть медицинские учреждения, будут и передвижные (пункты вакцинации - ИФ), как сейчас с гриппом, например. Это уже вопрос системы здравоохранения и логистики принятия решения", - сказал он.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной от COVID-19 стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают людей из группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор", ожидается, что к 15 октября вакцина получит регистрацию. Пострегистрационные исследования на 30 тыс. добровольцах должны начаться в ноябре. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.