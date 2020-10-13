Столичные суды вновь вводят ограничения из-за COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снова вводит ограничения в работе столичных судов из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Как заявила Солопова во вторник, из-за угрозы COVID-19 частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов и мировых судей столицы.

В частности, временно приостанавливается личный прием граждан председателями судов, кроме того, ограничивается доступ в здания судов лиц, не участвующих в процессах, в том числе представителей СМИ.

Как пояснила пресс-секретарь, процессуальные документы граждане могут отправить по почте или же через личный кабинет Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы (для подачи документов в адрес районных судов и Мосгорсуда).

"В случае необходимости подать обращения непроцессуального характера граждане могут воспользоваться сервисами электронной приемной Единого информационного портала, расположенными в вертикальном меню интернет-страницы соответствующего суда", - добавила Солопова.

Она подчеркнула, что все зарегистрированные ранее дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием. "В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно", - заключила Солопова.

Верховный суд (ВС) России в середине марта ограничил работу судов из-за коронавируса. В частности, в судах он рекомендовал рассматривать только безотлагательные вопросы и пускать туда только участников процесса. Судьи прекратили личный прием граждан.

8 мая судебный департамент при ВС рекомендовал судам с 12 мая отменить эти ограничения, но окончательное решение оставил за председателями судов. Ограничения в работе московских судов действовали до конца мая.