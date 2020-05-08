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Суды Москвы не возобновят обычную работу до конца мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московские суды до конца мая не возобновят работу в полном объеме, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Ранее в этот день судебный департамент при Верховном суде разрешил судам вернуться к нормальному режиму работы с 12 мая в зависимости от ситуации в регионе.

Пандемия коронавируса

"В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки об изменении режима работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно", - сказала Солопова.

Пока же в суды запрещено проходить лицам, которые не являются участниками процессов, в том числе и журналистам. Суды рассматривают только безотлагательные вопросы и ходатайства, а остальные заседания назначают с учетом фактических обстоятельств дела и мнений сторон.

Участников процесса будут пускать в помещения только в масках или респираторах и перчатках. С 12 мая москвичи обязаны носить эти средства защиты в общественных местах.

Из-за пандемии российские суды по указанию Верховного суда с середины марта ограничили режим работы. Утром 8 мая в судебном департаменте при ВС подтвердили, что разослали в суды письма с предложением возобновить работу с 12 мая в полном объеме. К работе рекомендовано не допускать только лиц с подтвержденным заражением и тех, кто контактировал с зараженными.

"Но окончательное решение остается за председателями судов, которое они будут принимать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в субъекте", - уточнил начальник отдела по связям со СМИ судебного департамента РФ Вадим Зиятдинов.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Мосгорсуд Москва коронавирус Ульяна Солопова Верховный суд

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