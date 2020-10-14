За время каникул в Москве доля детей с COVID-19 снизилась на 8%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В период длинных школьных каникул в Москве доля заболевших коронавирусом среди детей снизилась с 19 до 11%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду.

"Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект", - сказал Собянин.

Вместе с тем он отметил, что в абсолютном выражении количество заболевших коронавирусом по-прежнему растет.

"И в целом по городу, и среди детей - тоже. В понедельник количество госпитализаций достигло 1 250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к 5 тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу", - отметил Собянин.

В связи с ситуацией было принято решение оставить учеников 6-11 классов на дистанционном обучении, а учеников младших классов вернуть на очное обучение.