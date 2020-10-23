Мэрия заявила о 45% москвичей с доходом свыше 60 тыс. рублей в месяц

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более 45% москвичей в настоящее время имеют ежемесячный доход свыше 60 тыс. рублей в месяц, в среднем по России на эту доходную группу приходится около 14% населения, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Номинальные доходы москвичей устойчиво растут с 2010 года. В среднем доход жителя города ежегодно увеличивается на 6,3%. В общей сложности за 10 прошедших лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2%", - сказал Ефимов журналистам в пятницу.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что росту доходов в Москве способствует большой и стабильный рынок труда.

"Основным источником доходов москвичей является оплата труда - в структуре денежных доходов она занимает 67,6%. Также 12,2% в доходах жителей составляют социальные трансферты, 10,6% доходы от собственности, 4,1% доходы от предпринимательской деятельности", - пояснил он.