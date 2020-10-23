Замначальника Московской таможни задержали за взятку в 500 тыс. рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Московской таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов задержан по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Цуканова задержали в момент получения взятки 22 октября. Деньги передавались за то, чтобы он не препятствовал в допуске к изъятым товарам фирмы.

По версии следствия, подчиненные Цуканова изъяли несколько шуб у одной из коммерческих структур при проведении таможенной проверки. При этом Цуканов и его сотрудники планировали получить взятку за допуск к изъятым товарам за 500 тысяч рублей от руководства фирмы, сказал собеседник агентства.