Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 75 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось за сутки с 6503 до 6578.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончался 61 человек.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 405 352 случая заражения COVID-19, 296 474 человека вылечились от инфекции.

Ранее во вторник стало известно, что более 1700 посетителей ночных клубов Москвы получили сигнал о контакте с носителями коронавируса.