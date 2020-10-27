В Москве 1700 посетителей клубов получили сигнал о контакте с COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве с момента введения регистрации по QR-кодам в ночных заведениях с 19 октября у 26 посетителей был выявлен коронавирус, рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Около 1700 человек, которые могли пересечься с зараженными, получили SMS с уведомлением о контакте.

Им предстоит пройти тест на коронавирус, добавил чиновник.

Пока QR-коды получили около полутора тысяч городских заведений, в том числе и те, кому это было необязательно, отметил Немерюк. Ежесуточно ночные заведения с регистрацией посещают порядка 40-60 тыс. человек.

Он напомнил, что систему регистрации посетителей со временем могут распространить и на другие заведения, если эксперимент с ночными клубами и барами окажется удачным.

Ранее во вторник глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что налажен цифровой контроль за посещением ночных заведений. Это дает возможность проводить эпидемиологическое расследование, если кто-то из посетителей заразится коронавирусом.

"Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", - отметила она. Так она прокомментировала рекомендацию Роспотребнадзора запретить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23 часов до 6 утра.