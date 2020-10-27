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АТОР допустила сокращение внутреннего туризма из-за новых "антиковидных" мер

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новые меры, введенные Роспотребнадзором для борьбы с коронавирусом, могут снизить интерес туристов к поездкам по стране, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Роспотребнадзор во вторник ввел на всей территории России масочный режим - маски теперь необходимо носить в любых общественных помещениях, включая лифты и парковки. Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям запретить работу ресторанов, кафе и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

"Новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока, так как усиливают опасения по поводу введения карантинов. Туристы будут откладывать поездки", - прогнозируют в АТОР.

По данным ассоциации, после введения ограничительных мер в Подмосковье, где были закрыты музеи и отменены массовые мероприятия, спрос на туры в регион фактически снизился до нуля.

"Многие туристы считают, что если что-то закрыли в Москве и Подмосковье, то скоро аналогичные меры будут введены и в других регионах. Сейчас продаются только туры с кэшбэком на новогодние каникулы в рамках второго этапа распродажи", - подчеркнули в АТОР.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
АТОР Роспотребнадзор Коронавирус

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