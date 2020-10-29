Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Власти Москвы заявили, что не планируют вводить пропускной режим

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вводить пропускной режим в Москве в настоящее время не будут, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

"Будет ли введен пропускной режим? Сейчас делать этого не планируется", - говорится в сообщении на сайте в четверг.

Также в нем отмечается, что по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно.

Весной 2020 года в Москве из-за распространения коронавируса городские власти ввели пропускной режим: для передвижения по городу перед выходом из дома нужно было оформить электронный пропуск, в котором указывалось место назначения. Этот режим действовал с 15 апреля по 9 июня. Режим самоизоляции действовал в Москве с 30 марта.

Сайт мэра столицы также отмечает в четверг, что пожилых москвичей, вынужденных соблюдать домашний режим из-за угрозы коронавирусной инфекции, не будут штрафовать за выход из дома.

"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам по себе выход из дома не считается нарушением", - говорится в сообщении. Однако уточняется, что пожилым людям при этом рекомендуется не выходить из дома без необходимости, чтобы избежать риска заражения.

С 28 сентября соблюдать домашний режим обязаны москвичи старше 65 лет, люди, имеющие ряд хронических заболеваний, и беременные. При необходимости им выдадут больничные листы.

Соблюдать домашний режим необходимо людям с инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа, хроническими болезнями легких (астма), бронхоэктазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями. Также стоит остаться дома, если человек перенес инсульт, инфаркт или трансплантацию органов и тканей. Кроме того, в список вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушениями иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), а также граждане с другими болезнями кровообращения и эндокринной системы.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что последние две недели вселяют осторожный оптимизм, городу удается бороться с коронавирусом, не прибегая к тотальному закрытию. По его словам, прирост новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить новые ограничения в столице.

По его словам, также нет необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Октябрь.

25
В австралийском Мельбурне отменили ограничения, введенные в начале июля из-за пандемии коронавируса COVID-19 27 октября. Малайзия намерена ввести ограничения на передвижение в своей столице Куала-Лумпуре, административном центре Путраджая и в штатах Селангор и Сабах в рамках борьбы со второй волны короновируса.26 октября. Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни.24 октября. Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.23 октября. В индонезийской Джакарте кинотеатры открылись в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.22 октября. В Праге военнослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны.21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.19 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
В австралийском Мельбурне отменили ограничения, введенные в начале июля из-за пандемии коронавируса COVID-19
Москва коронавирус

Новости

В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

"Дистанционку" для учеников 6-11 классов в Москве продлили до 8 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Глава института "Микроб" не увидел смысла в дезинфекции улиц

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');