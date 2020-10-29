Власти Москвы заявили, что не планируют вводить пропускной режим

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вводить пропускной режим в Москве в настоящее время не будут, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

"Будет ли введен пропускной режим? Сейчас делать этого не планируется", - говорится в сообщении на сайте в четверг.

Также в нем отмечается, что по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно.

Весной 2020 года в Москве из-за распространения коронавируса городские власти ввели пропускной режим: для передвижения по городу перед выходом из дома нужно было оформить электронный пропуск, в котором указывалось место назначения. Этот режим действовал с 15 апреля по 9 июня. Режим самоизоляции действовал в Москве с 30 марта.

Сайт мэра столицы также отмечает в четверг, что пожилых москвичей, вынужденных соблюдать домашний режим из-за угрозы коронавирусной инфекции, не будут штрафовать за выход из дома.

"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам по себе выход из дома не считается нарушением", - говорится в сообщении. Однако уточняется, что пожилым людям при этом рекомендуется не выходить из дома без необходимости, чтобы избежать риска заражения.

С 28 сентября соблюдать домашний режим обязаны москвичи старше 65 лет, люди, имеющие ряд хронических заболеваний, и беременные. При необходимости им выдадут больничные листы.

Соблюдать домашний режим необходимо людям с инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа, хроническими болезнями легких (астма), бронхоэктазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями. Также стоит остаться дома, если человек перенес инсульт, инфаркт или трансплантацию органов и тканей. Кроме того, в список вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушениями иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), а также граждане с другими болезнями кровообращения и эндокринной системы.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что последние две недели вселяют осторожный оптимизм, городу удается бороться с коронавирусом, не прибегая к тотальному закрытию. По его словам, прирост новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить новые ограничения в столице.

По его словам, также нет необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения коронавирусной инфекции.