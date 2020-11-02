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Суд попросили арестовать обвиняемого в нападении на полицейских на Петровке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следствие попросило Тверской суд арестовать до 31 января Аслана Байсунгурова, которого обвиняют в нападении на двоих полицейских 31 октября в Петровском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Байсангурову вменяют ч.1 статьи 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), ему грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, в субботу он напал на патрульных и ударил одного из них в лицо.

"При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства", - сообщили ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД.

О личности напавшего и о его мотивах, в МВД и СК ничего не сообщают. Информированный источник "Интерфакса" говорил, что основной версией инцидента считается конфликт на бытовой почве.

Аслан Байсунгуров Москва МВД СКР Тверской суд

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