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McDonaldʼs введет систему чек-инов в ресторанах Москвы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU -Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonaldʼs присоединяется к московской программе чек-инов посетителей (их электронной регистрации с помощью мобильных телефонов) для борьбы с распространением коронавируса.

"Система чек-инов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанах "Макдоналдс" в Москве, в том числе на территории торговых центров", - говорится в сообщении сети.

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Для регистрации посетителям "Макдоналдс" потребуется отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. Номер телефона необходимо оставить для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории РФ в защищенном городском центре обработки данных, сообщила компания.

В России McDonaldʼs объединяет около 760 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек.

По указу мэра Москвы, ночные клубы, бары и рестораны, работающие с полуночи до 6 утра, с 19 октября ввели систему электронной регистрации при помощи QR-кодов или через СМС-сообщения. Предполагалось, что эксперимент с электронной регистрацией продлится по 1 ноября, но позже этот режим был продлен до 29 ноября.

В конце октября глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал, что правительство Москвы пока не рассматривало вопрос об обязательной системе регистрации посетителей ресторанов и баров, работающих днем.

Москва McDonaldʼs

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