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Мэрия Москвы пока не решила вводить регистрацию дневных посетителей общепита

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы пока не рассматривают вопрос о введении обязательной регистрации посетителей ресторанов и баров, работающих днем, через систему QR-кодов, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк "Интерфаксу".

Пандемия коронавируса

Пока это обязательно только для заведений, которые работают ночью. Немерюк отметил, что многие владельцы предприятий общепита, работающих днем, тоже стали добровольно получать QR-коды.

"Из более полутора тысяч заведений, зарегистрированных в этой системе, более 50% добровольно пошли на регистрацию посетителей, для них это было необязательно", - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что регистрацию посетителей уже со 2 ноября могут распространить на кафе и рестораны, которые работают только днем.

Немерюк говорил, что систему регистрации чиновникам предложили представители бизнеса. Сначала ее ввели в порядке эксперимента с 19 октября до 1 ноября, затем продлили до 29 ноября. Когда Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работать по ночам всем учреждениям, где посетителей могут кормить, власти Москвы отказались ее выполнять, решив, что регистрации клиентов пока достаточно.

Москва Алексей Немерюк коронавирус

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