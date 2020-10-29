Мэрия Москвы пока не решила вводить регистрацию дневных посетителей общепита

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы пока не рассматривают вопрос о введении обязательной регистрации посетителей ресторанов и баров, работающих днем, через систему QR-кодов, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк "Интерфаксу".

Пока это обязательно только для заведений, которые работают ночью. Немерюк отметил, что многие владельцы предприятий общепита, работающих днем, тоже стали добровольно получать QR-коды.

"Из более полутора тысяч заведений, зарегистрированных в этой системе, более 50% добровольно пошли на регистрацию посетителей, для них это было необязательно", - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что регистрацию посетителей уже со 2 ноября могут распространить на кафе и рестораны, которые работают только днем.

Немерюк говорил, что систему регистрации чиновникам предложили представители бизнеса. Сначала ее ввели в порядке эксперимента с 19 октября до 1 ноября, затем продлили до 29 ноября. Когда Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работать по ночам всем учреждениям, где посетителей могут кормить, власти Москвы отказались ее выполнять, решив, что регистрации клиентов пока достаточно.