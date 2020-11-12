Штрафовать предприятия за отсутствие QR-кодов в Москве не будут

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Никаких штрафных санкций за отсутствие QR-кодов для электронной регистрации посетителей и сотрудников у столичных организаций, обслуживающих граждан, не предусмотрено, сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Штрафов за отсутствие QR-кодов не предусмотрено. Новым указом мэра организациям рекомендовано подключится к системе регистрации посетителей и сотрудников. Стоит отметить, что система чек-инов помогает своевременно проводить эпидемиологические расследования и спасать жизни граждан", - сказал он.

Немерюк сообщил, что сейчас уже 3 тыс. организаций получили QR-коды для посещения 5,5 тыс. мест, значительная часть из них - предприятия общественного питания.

"С сегодняшнего дня система чек-инов внедрена также в префектурах округов и управах районов Москвы", - отметил он.

Обязательная система регистрации сотрудников и посетителей по QR-коду или через СМС была работает с 19 октября в ночных клубах, ресторанах и барах, работающих с полуночи до 6 утра. Позже в добровольном порядке к ней присоединились тысячи дневных заведений общепита и гостиницы. Также такая система введена для сотрудников и посетителей зданий правительства Москвы и ее департаментов.

С 13 ноября в Москве запрещается работа предприятий и развлекательных заведений общепита с 23:00 до 06:00. Одновременно всем организациям, где предполагается присутствие посетителей, включая кафе, рестораны и магазины, рекомендовано внедрить систему регистрации сотрудников и посетителей. Такая мера не является обязательной.