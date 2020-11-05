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Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Посольство Китая в РФ уведомило о временном приостановлении въезда в КНР из России лиц, имеющих действительные китайские визы и виды на жительство.

"В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство (Консульства) Китая в РФ не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", - говорится в сообщении на сайте посольства КНР в РФ.

Отмечается, что данные меры не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С.

"Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в посольство (консульства) КНР в РФ. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября 2020 г., разрешен", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что "это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию".

"В соответствии с эпидемической ситуацией, китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", - заявили в посольстве.

Ситуация с коронавирусом в России

В России, по данным оперативного штаба на четверг, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19,4 тыс. случаев, умерли за сутки 292 пациента. Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 19 тыс. выявлений в сутки.

До этого в течение пяти дней данные значения держались на уровне более 18 тысяч. По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 255, накануне, 4 ноября, было 5 826.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России умерли 29 509 инфицированных. Количество выписанных за весь период составило 1 279 169 человек, в том числе 12 238 были выписаны за последние сутки.

Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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