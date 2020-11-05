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Власти Москвы понадеялись избежать ужесточения требований по удаленке

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не планируют ужесточать требования по переводу сотрудников на удаленную работу, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы видели, что весной до половины сотрудников переходило на удаленную работу, мы такую рекомендацию в адрес предприятий направляли. Поэтому надеемся, что строгое соблюдение тех достаточно мягких ограничений, которые введены в настоящий момент, позволят нам не ужесточать те требования, которые предписаны указом. Не хотелось бы эту цифру (о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий - ИФ) пересматривать", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Замммэра также заявил, что по результатам проверок работы столичных предприятий выявлено лишь до 2,5% нарушителей действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

"В целом предприятия, которые работают не в условиях непрерывного производственного цикла, соблюдают введенные ограничения. Это показывают наши дополнительные контрольные мероприятия, которые проводятся в городе. Мы фиксируем порядка 2-2,5% нарушений", - сказал чиновник. При этом, по словам Ефимова, грубые нарушения являются вообще единичными.

Кроме того, заммэра сообщил, что в бюджете Москвы есть средства, которые могут быть направлены на дополнительные меры поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса, если в них возникнет необходимость.

"В проекте бюджета на следующий год заложены резервные средства, и в случае возникновения такой необходимости, конечно же, мы к этому вопросу вернемся", - сказал Ефимов.

"На сегодняшний момент мы видим, что те меры поддержки, которые были приняты на федеральном уровне и те, которые мы дополнили своими решениями, позволили бизнесу максимально быстро восстановиться на докризисные показатели оборота и экономической деятельности. Конечно же, не для всех отраслей", - сказал он.

Ефимов уточнил, что "некоторые отрасли, сожалению, из-за действующих ограничений выйти на прежние объемы не смогли". "Но в целом это позволило бизнесу существенно легче пережить те ограничения и ту сложную экономическую ситуацию, с которой мы столкнулись", - отметил он.

Заммэра также рассказал, что, по мнению мэрии столицы, сейчас нет необходимости вводить в городе пропускной режим. Ефимов добавил, что снижение количества пассажиров в общественном транспорте и на личных авто свидетельствует о том, что граждане ответственно подходят к соблюдению действующих в столице ограничений.

Владимир Ефимов Москва Коронавирус

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