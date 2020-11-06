Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве приблизился к антирекорду

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 6 253 новых случая, и этот показатель близок к абсолютному антирекорду, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за COVID-19 в пятницу.

Там отметили, что больший суточный прирост был зафиксирован только 7 мая: тогда за сутки диагноз был поставлен 6 703 пациентам.

За последние сутки в столице было госпитализировано 1 415 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 1 143). На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек.

Общее число выздоровевших в столице составило 332 984. Всего коронавирусом в Москве переболели 456 689 человек.