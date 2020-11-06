Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве приблизился к антирекорду

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 6 253 новых случая, и этот показатель близок к абсолютному антирекорду, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за COVID-19 в пятницу.

Там отметили, что больший суточный прирост был зафиксирован только 7 мая: тогда за сутки диагноз был поставлен 6 703 пациентам.

За последние сутки в столице было госпитализировано 1 415 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 1 143). На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек.

Общее число выздоровевших в столице составило 332 984. Всего коронавирусом в Москве переболели 456 689 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

9
Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших
Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Экономический кризис

Собянин допустил привлечение Москвой более 700 млрд руб. в виде займов

Обыски в ФБК объяснили уголовным делом против его директора

Чиновники отметили снижение заработков таксистов в Москве

В московский офис ФБК пришли с обысками

В московский офис ФБК пришли с обысками

В Москве задержали виновницу аварии с 3 пострадавшими на остановке

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя
Пандемия коронавируса

В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

В центре Москвы машина врезалась в автобусную остановку

Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');