В Москве за сутки в больницы попали более 1 400 пациентов с COVID-19

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице с коронавирусом в больницы попали 1 414 человек, сообщили в субботу в столичном оперштабе по контролю за коронавирусом.

Всего за сутки подтверждено 5 829 новых случаев заражения. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек.

Сутками ранее в Москве выявлено 6 253 случаев заболевания, госпитализированы были 1 453 человека. На прошлой неделе с COVID-19 ежесуточно госпитализировали порядка 1 100 - 1 200 человек.

Среди заболевших коронавирусом в Москве за последние сутки 11,2% - дети, 44% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.

По данным штаба, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 3 675 пациентов, общее число выздоровевших достигло 336 659 человек.

В пятницу вечером сообщалось, что за сутки в столице скончались 75 пациентов с коронавирусом, общее число жертв инфекции достигло 7 215.