В Подмосковье назвали главным избежать остановки экономики из-за COVID

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти Московской области на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией предпринимают усилия для того, чтобы избежать остановки работы предприятий из-за COVID-19, заявил в воскресенье губернатор региона Андрей Воробьев.

"Наша задача - избежать остановки экономики, остановки предприятий. Мы убрали все то, что не ранит нашу экономику, ограничили", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Губернатор добавил, что в регионе осуществляется контроль соблюдения масочного режима, работает так называемый "фильтр" (проверка температуры тела) при входе в учебные заведения, на предприятия торговли.

По словам Воробьева, "чем дальше, тем больше сознательность людей растет".

Ранее в регионе до 22 ноября продлили запрет на проведение зрелищных, спортивных и досуговых мероприятий с очным присутствием людей, а также прием посетителей музеями.

По данным оперштаба на субботу, в частности, в Подмосковье за сутки было выявлено 629 новых заболевших коронавирусом.