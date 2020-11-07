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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
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В России коронавирус диагностирован еще у 20 396 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 20 396 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 396 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Второй день количество новых случаев коронавируса в РФ превышает 20 тысяч. Накануне было выявлено 20 582 новых случая заражения.

В Москве за сутки количество выявленных случаев составило 5 829. В столице выписаны по выздоровлению 3 675 человек, 75 скончались.

В целом по стране за сутки умерли 364 пациента, вылечились 16 803 пациента. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 753 тыс. 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умер за весь период - 30 251 человек, выздоровели 1 млн 312 тыс. 927 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 1 258 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 629 - в Московской области, 434 - в Нижегородской области, 359 - в Архангельской области, 322 - в Красноярском крае, 314 - в Ростовской области, 306 - в Воронежской области, 293 - в Свердловской области, 253 - в Иркутской области, по 243 - в Коми и Забайкальском крае, 235 - в Хабаровском крае, 232 - в Бурятии, 231 - в Алтайском крае, 223 - в Мурманской области, 219 - в Омской области, 218 - в Волгоградской области, 212 - в Ульяновской области, 210 - в Приморском крае, 206 - в Крыму.

По 204 новых пациента в Якутии, Томской области, 201 - в Ставропольском крае, 199 - в Ханты-Мансийском АО, 198 - в Кемеровской области, 195 - в Саратовской области, 192 - в Ямало-Ненецком АО, 190 - в Самарской области, 188 - в Оренбургской области, 186 - в Пермском крае, 184 - в Кировской области, по 181 - в Челябинской и Новосибирской областях, 176 - в Тверской области, по 171 - в Ленинградской и Пензенской областях, 168 - в Карелии, 167 - в Брянской области, 164 - в Амурской области, 161 - в Хакасии, 156 - в Белгородской области, 155 - в Тюменской области, 154 - в Ярославской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 07 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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