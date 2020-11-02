В Подмосковье стали почти вдвое чаще госпитализировать COVID-пациентов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число жителей Московской области, заболевших коронавирусной инфекцией, достигло почти 88 тыс. человек, количество госпитализаций выросло почти вдвое, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Количество заболевших (COVID-19 - ИФ) с подтвержденными лабораторными анализами за месяц у нас выросло на 19% и составило почти 88 тыс. человек", - сказала Стригункова на видеоконференции губернатора Подмосковья с главами муниципальных образований региона.

Она добавила, что количество госпитализацией выросло почти в два раза. По словам Стригунковой, в регионе проводится ежедневно около 33 тыс. исследований на наличие COVID-19.