Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:38Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

В Подмосковье стали почти вдвое чаще госпитализировать COVID-пациентов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число жителей Московской области, заболевших коронавирусной инфекцией, достигло почти 88 тыс. человек, количество госпитализаций выросло почти вдвое, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Количество заболевших (COVID-19 - ИФ) с подтвержденными лабораторными анализами за месяц у нас выросло на 19% и составило почти 88 тыс. человек", - сказала Стригункова на видеоконференции губернатора Подмосковья с главами муниципальных образований региона.

Она добавила, что количество госпитализацией выросло почти в два раза. По словам Стригунковой, в регионе проводится ежедневно около 33 тыс. исследований на наличие COVID-19.

Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Московская область Коронавирус Светлана Стригункова

Новости
Пандемия коронавируса

В Калининградской области выявлен антирекорд по приросту случаев COVID

В Калининградской области выявлен антирекорд по приросту случаев COVID

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"
Пандемия коронавируса

Жителям Красноярского края запретили подключаться к Wi-Fi в ТЦ

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');