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Губернатор Подмосковья сделал прививку от COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавирусной инфекции, об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала "360".

"Я тоже сделал прививку. Измерял после 14 дней, у меня не было антител. Соответственно, завтра должен делать вторую прививку. Надеюсь, что уже защита появится, чтобы быть более активным, общаться в разных коллективах, на производствах", - сказал Воробьев.

Как сообщалось, в Подмосковье массово прививать от коронавирусной инфекции планируют с января 2021 года, услуга будет оказываться бесплатно по полису ОМС.

Хроника 09 января – 29 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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