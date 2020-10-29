Губернатор Подмосковья сделал прививку от COVID-19

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавирусной инфекции, об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала "360".

"Я тоже сделал прививку. Измерял после 14 дней, у меня не было антител. Соответственно, завтра должен делать вторую прививку. Надеюсь, что уже защита появится, чтобы быть более активным, общаться в разных коллективах, на производствах", - сказал Воробьев.

Как сообщалось, в Подмосковье массово прививать от коронавирусной инфекции планируют с января 2021 года, услуга будет оказываться бесплатно по полису ОМС.