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В Подмосковье вновь откроют COVID-госпиталь в "Крокус Экспо"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - COVID-госпиталь планируют вновь открыть в выставочном комплексе "Крокус Экспо" в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", - сказал Воробьев в интервью "России-1" (ВГТРК). Он добавил, что в Подмосковье существует график открытия коек для больных коронавирусом. В частности, открытый ранее COVID-госпиталь в парке "Патриот" в настоящее время заполнен наполовину.

Воробьев также отметил, что в Московской области сложилась непростая ситуация с распространением COVID-19. "Неделя за неделей госпитализация (больных COVID-19 - ИФ) растет, ситуация очень непростая", - сказал губернатор.

Он добавил, что в Подмосковье ведется прием на работу медицинского персонала, закупка лекарств и средств индивидуальной защиты. "Все это сегодня поставлено на поток", - отметил Воробьев.

Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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