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В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Москве увеличилось с 7 289 до 7 361, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

Пандемия коронавируса

По его данным, в Москве скончались еще 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Накануне сообщалось о смерти 74 пациентов с коронавирусом.

Всего в столице с начала пандемии зафиксировано 468 269 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 339 913 человек.

В воскресенье, 8 ноября, столичный оперштаб сообщил о 5 751 новых случаях COVID-19 в Москве. Там добавили, что за последние сутки госпитализированы 1 175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах столицы находятся 354 человека.

Москва Коронавирус

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