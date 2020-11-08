Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 08.11В России 1 774 334+20 498В мире 49 832 675+509 848

В Москве за сутки госпитализировали 1 175 пациентов с COVID-19

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с коронавирусом за сутки в столице уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в городе подтвержден 5 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека.

Пандемия коронавируса

Накануне количество госпитализированных за сутки составило 1 414 человек.

По словам собеседника агентства, 13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет, 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.

Ранее в воскресенье заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 3 254 пациента вылечились от коронавируса в городе. По ее данным, всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 339 913.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 468 269 случаев COVID-19, умерло 7 289 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

10
Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах
Пандемия коронавируса

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки в больницы попали более 1 400 пациентов с COVID-19

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Источник назвал возможную причину ДТП с участием машины Оверчука

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте
Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');