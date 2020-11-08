В Москве за сутки госпитализировали 1 175 пациентов с COVID-19

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с коронавирусом за сутки в столице уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в городе подтвержден 5 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека.

Накануне количество госпитализированных за сутки составило 1 414 человек.

По словам собеседника агентства, 13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет, 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.

Ранее в воскресенье заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 3 254 пациента вылечились от коронавируса в городе. По ее данным, всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 339 913.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 468 269 случаев COVID-19, умерло 7 289 человек.