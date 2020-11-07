74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7215 до 7289, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

"В Москве за сутки скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

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