Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 07.11В России 1 753 836+20 396В мире 49 322 827+642 724

74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7215 до 7289, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

"В Москве за сутки скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

Новость дополняется

Москва коронавирус

Новости

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах
Пандемия коронавируса

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система check in
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки в больницы попали более 1 400 пациентов с COVID-19

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Источник назвал возможную причину ДТП с участием машины Оверчука

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте
Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москвичей предупредили о существенном похолодании на следующей неделе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');