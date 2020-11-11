Собянин заявил об иммунитете к COVID-19 у 2,5-3 млн москвичей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве иммунитет к коронавирусу есть уже у 2,5-3 млн человек, заявил "Первому каналу" мэр города Сергей Собянин.

"Вы помните весной мы проводили массовое тестирование на антитела, ИФА-тесты, они давали от 20 до 25% выявленных граждан, у которых есть антитела к коронавирусу. С учетом того, что мы все-таки летом тоже болели, и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек", - сказал он.

Он добавил, что этого недостаточно, чтобы создать иммунную прослойку, которая бы гасила развитие пандемии.

Мэр добавил, что городская система здравоохранения справляется с нагрузкой в условиях роста заболеваемости.

"Объем плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения. В госпиталях ковидных у нас есть 50% запас прочности, так что система (здравоохранения) на сегодня работает устойчиво", - сказал он.

Ранее в среду замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что по России в целом переболели коронавирусной инфекцией около 1,3% населения, а в мире - меньше 1%.

Эксперт отметил, что эпидемия может остановиться, когда антитела будут у 30% населения, и станет сезонным, когда иммунитет будет у 60-70% населения.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев 6 ноября высказал мнение, что если массовое производство вакцины наладится в начале 2021 года, то к началу лета вакцинирование может сформировать популяционный иммунитет к коронавирусу.