В Москве за сутки умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 70 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 7 573 до 7 643.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 71 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 491 542 случая коронавируса, 354 705 человек выздоровели.

За последние сутки в столице подтверждено 5 997 новых случаев заражения, госпитализированы более 1,4 тысячи человек с коронавирусом.