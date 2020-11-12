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В Москве за сутки умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 70 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 7 573 до 7 643.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 71 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 491 542 случая коронавируса, 354 705 человек выздоровели.

За последние сутки в столице подтверждено 5 997 новых случаев заражения, госпитализированы более 1,4 тысячи человек с коронавирусом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.
Москва Коронавирус

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