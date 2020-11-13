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Театры Москвы не спешат вводить check-in

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные и региональные театры Москвы пока не планируют вводить систему регистрации посетителей с помощью QR-кодов, некоторые допускают, что введут ее позднее, показал опрос руководителей этих учреждений.

Пандемия коронавируса

"Это рекомендательные требования, но это очередная глупость и если кто-то в мэрии считает, что театр - это главный рассадник COVID-19, то это очень обидно. Пусть спустятся в метро", - сказал директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

Он добавил, что отменять или переносить спектакли театр не будет: "Мы объявили, что ничего отменять не будем, мы не издеваемся над людьми, над зрителями".

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что возможность ввести регистрацию пока обсуждается.

"Честно говоря, у нас не такая возрастная категория, которая легко в этом ориентируется, поэтому вопрос спорный", - объяснила она.

Расписание Малого театра приходится менять из-за болезней у артистов, но отменять спектакли из-за ограничений в театре не планируют, добавила Михайлова.

"У нас в репертуаре 58 спектаклей, мы можем позволить себе замены, но если все заболеют, то мы уже не будем играть. Цены мы не повышаем, потому что сейчас как-то это нехорошо, потому что у народа сплошные потери затрат, да и нам это не поможет и отпугнет зрителей", - сказала она.

В Российском академическом Молодежном театре пока хотят подождать, сказала его директор Софья Апфельбаум.

"Мы сейчас вообще смотрим, что происходит. Пока не могу сказать, если это будет обязательное требование, мы кончено введем, но сейчас мы пытаемся понять, как мы дальше будем существовать и жить (...) Если это будет необходимо, то будем делать", - заявила она.

Она заверила, что в театре предпринимаются все меры профилактики коронавируса. Она считает, что возможность заразиться в театре минимальна, особенно при введении максимальной заполняемости зала до 25%. При этом, по ее словам, из-за введенных ограничений в Москве, театр находится "в подвешенном состоянии", но пока работает и будет продолжать работать, как и раньше.

"Сейчас, как я понимаю, тот приказ Минкультуры, который есть, мы ждем, останется он в силе или нас переведут на ту же систему, как в Москве, и если это будет так, то для нас первоочередным будет отмена и замена спектаклей, потому что у нас (билеты на) спектакли проданы больше чем на 25%, а по московскому документу, как мы поняли, их надо отменять. Это такая странная ситуация и не очень нам понятно, зачем это делать", - сказала Апфельбаум.

Директор московского театра "У Никитских ворот" Татьяна Ревзина сообщила, что введение QR-кодов для зрителей пока даже не обсуждалось.

Отменять спектакли театр не планирует: "Наоборот, мы только открываемся после карантина, у нас был перерыв, мы закрывались, болели работники театра, и завтра у нас спектакль "Амадей", поэтому нет".

Директор Театра Сатиры Мамед Агаев сказал, что и они не планируют пока вводить QR-коды, но из-за введенных ограничений по коронавирусу театр будет играть спектакли четыре дня в неделю - с четверга по воскресенье.

"Как сказано в рекомендации, они (столичные власти) нам дали свободу, как хотите - так и работайте. Мы будем работать, как и работали, даже если в зале будет 100-200 человек, важно, чтобы артисты не забывали свою профессию", - сказал он.

В Московском театре Олега Табакова допускают введение системы регистрации зрителей, но предупреждают, что на это потребуется время.

"Мы попробуем, пока мы не очень понимаем, как это сделать. Но если поймем, то, может, будем вводить. Мы так быстро не успеваем за властью", - сообщили в пресс-службе театра.

Департамент культуры Москвы 11 ноября рекомендовал театрам, музеям и концертным площадкам ввести регистрацию посетителей и сотрудников при входе. Речь идет о регистрации в системе мэрии с помощью SMS или QR-кода, ранее ее уже ввели в клубах и учреждених общепита, которые работают по ночам, а также в зданиях мэрии. Система рассылает уведомления о возможном контакте с коронавирусным больным в этих учреждениях.

Также театрам рекомендовали сократить заполняемость залов до 25%.

12 ноября стало известно, что мэрия посоветовала магазинам и общепиту присоединиться к системе check-in.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Малый театр Театр Сатиры РАМТ коронавирус

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