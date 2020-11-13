Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:26Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В Москве начали действовать новые антикоронавирусные ограничения

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Новый пакет ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Москве, вступает в силу в пятницу, 13 ноября, и будет действовать по 15 января 2021 года.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 13 ноября запрещается работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов и других развлекательных заведений в ночное время с 23:00 до 06:00. Торговля на вынос и курьерская доставка готовых блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. Ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь. При этом коропоративы в ресторанах и других заведениях могут проводится исключительно до 23:00 и со строгим соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

По 15 января в Москве запрещается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано для театров и кинотеатров при условии, что зал будет заполнен только на четверть. В федеральные библиотеки будут пускать посетителей по предварительной записи и при наполнении читального зала не более чем на 25%. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора по Москве. Отменены традиционные новогодние елки и уличный фестиваль "Путешествие в Рождество".

На два месяца приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в торгово-развлекательных центрах, детских уголков в заведениях общепита и прочих мест развлечения и присмотра за детьми, расположенных в помещениях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

В соответствии с указом всем организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов посетителей и работников с помощью QR-кодов или СМС, но штрафы за неисполнение рекомендаций не предусмотрены. К 12 ноября QR-коды в Москве получили 3 тысячи организаций для посещения гражданами порядка 5,5 тысячи мест.

Кроме того, с 13 ноября и по середину января 2021 года студенты столичных вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы.

"Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей", - написал ранее на своем сайте Сергей Собянин.

Мэр российской столицы не исключил, что через несколько недель придется вводить новые ограничения, если сдержать распространение коронавируса не удастся. Также он предупредил, что дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в Москве с большой долей вероятности будет продлено на следующей неделе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

16
Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.
Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве за сутки умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

В ресторанах Москвы разрешат новогодние корпоративы до 23:00

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на ранний срок

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки госпитализировали 1 426 пациентов с COVID-19

Больше 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Пандемия коронавируса

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве не будет елок и фестиваля "Путешествие в Рождество"

Запущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в Китай

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');