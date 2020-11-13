В Москве начали действовать новые антикоронавирусные ограничения

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Новый пакет ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Москве, вступает в силу в пятницу, 13 ноября, и будет действовать по 15 января 2021 года.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 13 ноября запрещается работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов и других развлекательных заведений в ночное время с 23:00 до 06:00. Торговля на вынос и курьерская доставка готовых блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. Ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь. При этом коропоративы в ресторанах и других заведениях могут проводится исключительно до 23:00 и со строгим соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

По 15 января в Москве запрещается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано для театров и кинотеатров при условии, что зал будет заполнен только на четверть. В федеральные библиотеки будут пускать посетителей по предварительной записи и при наполнении читального зала не более чем на 25%. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора по Москве. Отменены традиционные новогодние елки и уличный фестиваль "Путешествие в Рождество".

На два месяца приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в торгово-развлекательных центрах, детских уголков в заведениях общепита и прочих мест развлечения и присмотра за детьми, расположенных в помещениях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

В соответствии с указом всем организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов посетителей и работников с помощью QR-кодов или СМС, но штрафы за неисполнение рекомендаций не предусмотрены. К 12 ноября QR-коды в Москве получили 3 тысячи организаций для посещения гражданами порядка 5,5 тысячи мест.

Кроме того, с 13 ноября и по середину января 2021 года студенты столичных вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы.

"Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей", - написал ранее на своем сайте Сергей Собянин.

Мэр российской столицы не исключил, что через несколько недель придется вводить новые ограничения, если сдержать распространение коронавируса не удастся. Также он предупредил, что дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в Москве с большой долей вероятности будет продлено на следующей неделе.