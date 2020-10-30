Ростовскую больницу проверят после мольбы пациентки о помощи

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор сообщил, что проверит центральную районную больницу Константиновского района Ростовской области после видеообращения "умоляющей о помощи" пациентки. Провести проверку поручил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В соцсетях появилось видео, на котором пациентка этой больницы рассказала, что находится в инфекционном отделении и что персонала не хватает, чтобы вовремя делать уколы и ставить капельницы больным с температурой. Она попросила помочь им и сказала, что они не хотят умирать.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области журналистам сказали, что эта женщина поступила в ЦРБ Константиновского района с пневмонией 27 октября. Тест на COVID-19 у нее отрицательный. По данным управления, в этой больнице осмотр пациентов и необходимые процедуры проводятся планово в соответствии с текущими условиями, а острой нехватки врачей там нет: больнице требуются восемь-десять медиков различной специализации.

"В связи с повышенной нагрузкой и нехваткой персонала, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, осмотр пациентов проводится заведующим 3-4 раза в день, а получение лечения (капельницы, внутривенные уколы, таблетки) 2 раза в день - это плановая работа медучреждения", - уточнили чиновники.