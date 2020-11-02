Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы, связанные с COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы, возникающие в борьбе с коронавирусом, людям нужны не формальные отчеты, а решения вопросов.

"Регионам, которым не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать, направлять и бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно", - сказал Мишустин в заключительном слове на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что люди ждут "не формальных отчетов, а решения их проблем". "Наша задача - защитить их здоровье от опасной инфекции, и надо сделать для этого все возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом", - сказал премьер.