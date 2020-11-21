В Подмосковье большинство детей с COVID-19 заразились им в семьях

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Большинство заболевших COVID-19 в Подмосковье детей инфицировались в кругу семьи, сообщила младший научный сотрудник отделения детских инфекционных болезней МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Татьяна Сташко.

"Контакт с больным COVID-19 подтвержден у 85% детей. (...) Можно сделать вывод, что инфекция (...) имеет четкую очаговость, что соответствует международным данным. Дети в основном инфицировались в семьях", - сказала она, представляя исследование, основанное на данных Минздрава Московской области.

Выступая на первом съезде детских врачей области в субботу, Сташко отметила, что в домашних очагах, где заболели дети, регистрировалось от одного до пяти случаев COVID-19.

Средний возраст заболевших коронавирусом детей - 10 лет.

Сташко добавила, что чаще всего они попадали в больницу на позднем сроке заболевания.

"Чаще дети госпитализировались в поздние сроки заболевания, в среднем на седьмые сутки, в состоянии средней тяжести", - сказала она, отметив, что большинству из них по результатам КТ был поставлен диагноз "пневмония".

Как сообщила Сташко, чаще всего жалобы были на лихорадку, кашель, в два раза реже регистрировалась слабость и потеря обоняния.

По ее словам, дольше всего из симптомов сохранялись кашель и потеря обоняния - в среднем на 10-13 дней.

Средняя температура при лихорадке у госпитализированных детей составила 37,8 градусов.

Кроме того, у юных жителей Подмосковья чаще, чем у взрослых, фиксировали насморк.

Исследования основаны более чем на 120 случаях заболевания детей COVID-19 в Московской области, зарегистрированных с марта по август этого года.