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Приложение "Социальный мониторинг" получило новые настройки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Приложение "Социальный мониторинг" стало удобнее и практически не вызывает жалоб у москвичей, у него появились новые настройки, сообщил представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Приложение "Социальный мониторинг" функционирует в версии 1.8, оно стало гораздо удобнее. Обратная связь, которую департамент получает, говорит о том, количество жалоб и недовольных пользователей устремилось к нулю", - сообщил представитель ДИТ Алексей Цапников в Мосгордуме.

По его словам, в приложении есть новые настройки, где можно установить режим времени, когда больного не нужно беспокоить.

"Служба техподдержки приложения работает в круглосуточном режиме, общегородской контакт-центр оказывает всестороннее сопровождение. На сегодняшний день 300 тысяч пользователей было зарегистрировано, 30 тысяч, которые в настоящий момент пользуются, не дают основания говорить, что проблемы остались", - сказал представитель ДИТ.

Цапников добавил, что дополнительных затрат на создание приложения "практически не было", он было полностью разработано силами сотрудников ДИТ и "сопровождается в рамках тех ассигнований, которые предусмотрены".

"Социальный мониторинг"

Приложение было запущено весной 2020 года для контроля за тем, как зараженные коронавирусом москвичи соблюдают карантин. Их обязывали устанавливать "Социальный мониторинг" на смартфоны или выдавали казенные гаджеты с установленным приложением. Периодически приложение запрашивало у них селфи в домашней обстановке. Если оно фиксировало смену геолокации, или пациент не присылал требуемое селфи, ему выписывали штраф.

Люди массово жаловались на ошибочные штрафы. Некоторых наказывали за то, что они пропускали сигнал о селфи, поступивший ночью, других - за то, что смартфон с приложением выносил из дома их родственник.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) призывал провести амнистию по этим штрафам.

Социальный мониторинг Москва Коронавирус ДИТ Алексей Цапников

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