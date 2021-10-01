Мэрия Москвы наладит систему для отслеживания контактов COVID-пациентов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московская мэрия намерена потратить 175 млн рублей на модернизацию Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), чтобы, в частности, следить за передвижением больных COVID-19 и находить людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Единой электронной торговой площадки ("Росэлторг").

Тендер на развитие ЕМИАС был размещен на "Росэлторге" 24 сентября. Заказчик - "Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения", подконтрольный департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы. Согласно контракту, срок выполнения работ - 410 дней, пишет издание.

В рамках работ ЕМИАС, которая обеспечивает цифровое взаимодействие между лечебными учреждениями, властями и пациентами, должны дополнить модулем "Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией". Модуль позволит "в реальном времени анализировать потоки пациентов с подозрением на коронавирус, собирать данные о результатах ПЦР-тестов и КТ-исследований, местоположении больных, заболевших пенсионерах и детях", пишет газета.

Чтобы следить за здоровьем и перемещением школьников, в ЕМИАС будет добавлен блок "Контактные лица в образовательных организациях". С помощью него власти смогут получать данные о заболевших детях, учителях, а также о тех, кто с ними контактировал. Модуль интегрируют с системой "Московская электронная школа" (МЭШ).

"Судя по условиям тендера, город хочет организовать и розыск лиц, контактировавших с больными COVID-19", - отмечает "Ъ". Для этого будет создан блок "Розыск - контактные лица". При этом в технической документации к контракту нет данных о том, как власти столицы намерены разыскивать контактных лиц.

Под розыском имеется в виду то, что граждан будут информировать о контакте с заболевшим COVID-19 и о необходимости изоляции, пояснили в ДИТ Москвы. Также будет организован выезд к заболевшему медиков для обследования и взятия анализов, заявили в ведомстве. В ДИТ добавили, что не будут при этом использовать данные геопозиционирования гаджетов граждан.

Опрошенные "Ъ" юристы заявили, что при поиске контактных лиц в школах нужно будет получить от родителей согласие на обработку персональных данных детей. Однако, по мнению специалистов, это не вызовет трудностей.

"Социальный мониторинг"

Напомним, что власти Москвы задействовали цифровую инфраструктуры для сбора данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусом еще в прошлом году - тогда было запущено приложение "Социальный мониторинг".

Оно использовалось для контроля за тем, как зараженные коронавирусом москвичи соблюдают карантин. Их обязывали устанавливать "Социальный мониторинг" на смартфоны или выдавали казенные гаджеты с установленным приложением. Периодически приложение запрашивало у них селфи в домашней обстановке. Если оно фиксировало смену геолокации, или пациент не присылал требуемое селфи, ему выписывали штраф.