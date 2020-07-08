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СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев от имени СПЧ предложил провести амнистию по всем административным штрафам за нарушение самоизоляции в период пандемии. Об этом говорится в докладе совета.

Пандемия коронавируса

Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.

"Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет", - говорится в докладе.

Оформить отмену штрафов юридически СПЧ предложил актом Госдумы об административной амнистиии. В совете отметили, что такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции и не противоречит административному законодательству.

"В сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей", обратили внимание в СПЧ.

Представляя доклад, Валерий Фадеев заявил, что система "Социальный мониторинг" которая отслеживает нарушителей самоизоляции и по которой выписывались штрафы, "технически не была готова к внедрению, сбоев было слишком много", тогда как подобного рода системы "должны быть идеально отлажены" и "не должны вызывать раздражения".

В конце мая представители мэрии Москвы заявляли, что амнистии по таким штрафам не будет, поскольку были выявлены настоящие и злостные нарушители. Собранные за счет штрафов деньги чиновники обещали направить на борьбу с коронавирусом.

Также Фадеев задался вопросом, зачем нужна система распознавания лиц на улице: "Некоторые гордятся системой распознавания лиц на улице, в метро, зачем их распознавать? Даже ФСБ выступает против распознавания лиц на улице, им нужны преступники, террористы, зачем распознавать всех? Это вопрос, который в крайнем, предельном случае, ведет к теме тотального контроля. Ну не будет права на тайну частной жизни - давайте поговорим хотя бы об этом, в Конституции это право записано".

Кроме того, Фадеев предложил также создать "регламент похорон во время эпидемии, которые бы не унижали родственников покойного, самого покойного". Жалобы на ограничения при похоронах поступали от жителей Петербурга.

Совет также планирует запросить у Минздрава статистику, сколько человек пострадало в результате введения ограничительных мер и несвоевременного оказания им медпомощи, добавил Фадеев.

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СПЧ Валерий Фадеев Москва Петербург коронавирус Социальный мониторинг

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