Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень в Басманном суде Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд на два месяца запретил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню "определенные действия", сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. О такой мере пресечения попросило следствие.

До 18 января Меню запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.

Чиновника задержали в среду после допроса по делу о растрате. Ранее в этот день генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить Меня неприкосновенности, и сенаторы разрешили задержать аудитора по уголовному делу.

Судя по первому комментарию, Михаил Мень не знал о предстоящем задержании. После допроса он провел ночь в изоляторе временного содержания ГУ МВД Москвы, однако источник "Интерфакса" сказал, что следствие планирует попросить для него меру пресечения, не связанную с арестом.

Аудитору было предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК, статья о присвоении или растрате, совершенном организованной группой или в особо крупном размере). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Ему вменяют действия, совершенные в период, когда он был губернатором Ивановской области.

Краснов в СовФеде заявил, что показания на Меня дал в том числе Павел Коньков, сменивший его на посту ивановского губернатора.

Кроме Меня и Конькова, по делу проходит также управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Гришин и Коньков были арестованы еще летом 2019 года.

По версии следствия, бенефициары группы "Продо", узнав, что регионы получат бюджетные кредиты для покрытия дефицитов бюджета, создали организованную группу для хищения этих денег у Ивановской области и вовлекли в эту группу Меня. Из этого кредита 700 млн рублей в виде займа получило входящее в "Продо" ОАО "Ивановский бройлер". Деньги ему дали в рамках помощи малому и среднему бизнесу, к которому компания не относится. После этого деньги были похищены, считают в СК.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением. По словам его адвоката Мурада Мусаева, Мень намерен давать следствию развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Представления об увольнении Меня из Счетной палаты президент еще не вносил. В Счетной палате задержание аудитора комментировать отказались.