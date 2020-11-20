Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 74 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в городе увеличилось с 8159 до 8233.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 539 970 случаев коронавируса, 394 252 человека вылечились от инфекции.

Ранее в "Москве-Сити" закрыли клинику "Чайка" за то, что ее врачи не предоставили Роспотребнадзору информацию о клиентах, заразившихся коронавирусом.