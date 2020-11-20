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Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора приостановило деятельность клиники "Чайка" в "Москва-Сити" за то, что она не предоставила властям информацию о больных коронавирусной инфекцией, сообщила специалист-эксперт управления по Москве Александра Нормова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, клиника провела клиента 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.

"Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - заявила Нормова.

20 ноября специалисты Роспотребнадзора наложили на клинику меру госнадзора в виде временного запрета деятельности.

"Чайка" - сеть многопрофильных клиник в Москве.

Самые дорогие города мира во время пандемии

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Париж
Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Чайка Москва Москва-сити Роспотребнадзор коронавирус Александра Нормова

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