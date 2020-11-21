В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Еще 75 пациентов с диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

"Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Общее число умерших от COVID-19 в городе увеличилось с 8 233 до 8 308 человек.

Накануне столичный оперштаб сообщил о смерти 74 человек с коронавирусом.

По данным на утро 21 ноября, в Москве выявлено свыше 547 тысяч случаев COVID-19, более 400 тысяч заболевших выздоровели.

При этом в субботу в российской столице был обновлен антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом - 7 168 человек.