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Два участка московского метро закрывают для подключения новых станций БКЛ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - С 12 декабря на несколько дней будут закрыты для пассажиров станции "Хорошевская" и "Шелепиха" Большой Кольцевой (БКЛ) и Солнцевской линий, а также "Авиамоторная" и "Лефортово" Некрасовской линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 12 декабря необходимо провести работы по присоединению новых станций БКЛ к действующей сети метро, для чего нужно временно закрыть несколько действующих участка", - сказал собеседник агентства.

Так, с 12 по 14 декабря не будет движения на участке между станциями "Нижегородская" и "Лефортово" Некрасовской линии.

Кроме того, с 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. При этом на участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом, а на участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет. При этом поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр", которая временно станет конечной для Солнцевской линии.

В связи с закрытием участка Некрасовской линии бесплатные компенсационные автобусы КМ будут ходить от "Нижегородской" до "Лефортово" через "Авиамоторную". Интервал движения составит 2-5 минут в будни, около 10 минут в выходные.

На время закрытия станций БКЛ и Солнцевской линии автобусы КМ будут курсировать от станции Московского центрального кольца "Хорошево" через метро "Полежаевская" до "ЦСКА". Интервал движения составит 1-2 минуты в будние и 3-5 минут в выходные.

Как отметили в Центре организации дорожного движения Москвы, вблизи закрытых станций на многих улицах будет временно перекрыто движение для личного транспорта, а также ограничена парковка.

"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности городским транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Вся информация передана в Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. Все ограничения также опубликованы на Едином транспортном портале (transport.mos.ru)", - призвали в ЦОДД.

В скором времени планируется открыть станции БКЛ "Карамышевская" и "Мневники", которые станут продолжением кольца от "Полежаевской" на запад, а также станции "Электрозаводская" - продолжение БКЛ на восточном участке от "Лефортово".

Москва метро БКЛ

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