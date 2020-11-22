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В России COVID-19 диагностирован еще у 24 581 человека

В России COVID-19 диагностирован еще у 24 581 человека
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 581 случай в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Накануне в РФ было выявлено 24 822 новых случая коронавируса, что являлось максимумом за весь период.

В Москве за сутки выявлено 6 575 новых случаев COVID-19, что ниже субботних значений, когда был зафиксирован максимум за весь период - 7 168 случаев. Умерли за сутки 75 человек, еще 5 245 человек были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умер 401 пациент, выписаны 18 008 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 089 тыс. 329 случаев коронавирусной инфекции, 36 179 умерших и 1 млн 595 тыс. 443 выписанных. Лечение продолжают 457 707 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, в Санкт-Петербурге - 2 668 новых случаев COVID-19 за сутки, 949 - в Московской области, 448 - в Нижегородской области, 385 - в Свердловской области, 360 - в Карелии, 345 - в Архангельской области, 336 - в Красноярском крае, 317 - в Воронежской области, 313 - в Ростовской области, 310 - в Хабаровском крае, 292 - в Пермском крае, по 275 - в Коми, Мурманской области, 274 - в Бурятии, 269 - в Забайкальском крае, 257 - в Иркутской области.

Также 245 случаев - в Саратовской области, 238 - в Ульяновской области, по 234 - в Волгоградской и Омской областях, 232 - в Алтайском крае, по 231 - в Самарской области, Приморском крае, 229 - в Крыму, 225 - в Кировской области, 221 - в Ставропольском крае, 219 - в Якутии, 218 - в Челябинской области, 206 - в Вологодской области, по 204 - в Ленинградской области, Ханты-Мансийском АО, 203 - в Томской области, по 196 - в Тверской области, Ямало-Ненецком АО.

Кроме того, 191 случай выявлен в Калининградской области, 189 - в Оренбургской области, по 180 - в Ярославской и Кемеровской областях, 178 - в Новосибирской области, 176 - в Краснодарском крае, по 175 - в Хакасии, Новгородской области, по 170 - в Белгородской и Тюменской областях, 167 - в Псковской области, 166 - в Удмуртии, 161 - в Пензенской области, по 156 - в Ивановской и Амурской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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