Мэр Москвы счел серьезным рост госпитализаций с COVID-19 в последние дни

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В последние дни в столице наблюдается заметный прирост госпитализаций пациентов с коронавирусом, однако система здравоохранения справляется с ситуацией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Последняя неделя не сказал бы, что драматична для Москвы: прирост выявленных заболеваний был 6%, госпитализаций - на 3%, то есть большой динамики не было. Но все-таки динамика есть. Самое неприятное, что последние дни мы видим опять большую динамику прироста госпитализаций и выявленных больных. Думаю, большое значение будет и за сегодняшний день", - сказал он.

По словам Собянина, такая ситуация дает дополнительную серьезную нагрузку на всю медицинскую систему, включая "скорую помощь" и амбулаторное звено.

"Вся система справляется, но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной", - отметил он.

Собянин заявил, что коронавирус не стал менее опасным, количество госпитализированных не уменьшается.

"Были такие рассуждения, что осенние заболевания ковидом они не такие опасные, не такие сложные. На самом деле не так. Количество заболеваний мы видим значительно больше чем в весенний период времени", - сказал Собянин.

По его словам, "это объективно обоснованно, потому что мы сталкиваемся параллельно с ростом сезонным заболеваний гриппом, одно накладывается на другое".

"К сожалению, как было порядка 10-11 процентов в реанимации в больницах от всего количество госпитализированных, так эти цифры остаются прямо практически процент в процент. Поэтому нельзя говорить о том, что ковид стал менее коварным и более безопасным", - уточнил Собянин.

Мэр добавил, что также не оправдались надежды врачей на то, что "тяжесть заболевания будет поменьше, в силу того, что сам вирус слабеет по мере передачи от одного заболевшего к другому".

По данным оперштаба на четверг, суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве за сутки составил 6 075 новых случаев COVID-19 за сутки, 73 смертей и рекордные за осень 6 229 выздоровевших.

В среду, 25 ноября, официальный суточный прирост заболеваемости в столице составлял 4 685 новых случаев COVID-19, за сутки тогда были госпитализированы 1648 инфицированных. Вечером того же дня оперштаб сообщил, что за сутки в городе умерли 73 заболевших.