Собянин продлил ограничения для пожилых и удаленщиков до 15 января

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что своим указом продлил до 15 января 2021 года режим рекомендованной самоизоляции для горожан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а для предприятий - требование по переводу на дистанционную работу не менее 30% персонала.

Кроме того, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Ранее предполагалось, что введенные ограничения будут действовать до 29 ноября.

"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу", - предупредил мэр.

Он отметил, что до середины января продолжат работу магазины, сфера обслуживания, бизнес и промышленность.

Москвичей он призвал оставаться "максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье": "Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии".

Продление ограничений Собянин объяснил тем, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной: с 16 по 22 ноября "количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%". По его словам, по сравнению с октябрем заболеваемость стала расти не так быстро, "но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано" и система здравоохранения по-прежнему работает "с очень большой нагрузкой".

В этой ситуации специалисты считают, что не нужны дополнительные ограничения, но и действующие отменять нельзя, отметил мэр.

"Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", - добавил он.

10 ноября Собянин решил приостановить в Москве с 13 ноября по 15 января посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов и запретить общепиту и клубам работать по ночам. На этот же период студентов городских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение. 11 ноября мэр предупредил, что через две-три недели будет понятно, нужны ли новые ограничения.

На утро среды, 25 ноября, официальный суточный прирост заболеваемости в Москве составлял 4 685 новых случаев COVID-19, также за стуки были госпитализированы 1648 инфицированных. Вечером того же дня оперштаб сообщил, что за сутки в городе умерли 73 заболевших.