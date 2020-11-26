Собянин заявил, что иммунитет от COVID есть почти у половины москвичей

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Проведенные в Москве исследования показали, что около половины населения уже имеют иммунитет к коронавирусу, но это не дает гарантии защиты от повторного заражения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ, Т-клеточный иммунитет, антитела. Большое исследование говорит о том, что теоретически процентов 50 населения Москвы уже защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что не последует повторное заболевание", - сказал Собянин в интервью "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Поэтому, по его словам, по-прежнему важно проведение массовой вакцинации, начало которой ожидается.

Собянин также рассказал, что в Москве в рамках пострегистрационных исследований привиты вакциной института имени Гамалеи "Спутник V" более 20 тыс. человек. По его словам, добровольцы "чувствуют себя хорошо, что тоже дополнительный большой плюс для того, чтобы запускать эту вакцину уже в промышленный оборот".

Собянин отметил, что Москва готова к массовой вакцинации: "подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками, персоналом". "Создана информационная электронная система для свободной записи горожан для вакцинации. Мы на низком старте. Ждем, как из печки пирога, более-менее большие партии вакцины чтобы открыть свободную запись", - добавил мэр.

По его словам, предприятия, запустившие производство вакцины, показывают "хорошую динамику, у них получаются большие партии".

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что массовая вакцинация от коронавируса может быть запущена до конца декабря. "Точную дату вам сказать не могу. Но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие", - сказал он.